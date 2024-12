Hurtigdomstol for ungdom utvides

Det er klart etter at SV fikk gjennomslag for dette i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene.

– I dag kan vi se eksempler på at ungdom begår nye lovbrudd mens de venter på reaksjoner på sitt forrige lovbrudd. Derfor er et hurtigspor viktig. Da kan reaksjonen komme raskt til det beste for samfunnet og ungdommen, skriver stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland i en epost til NTB.

Fra før hadde regjeringen foreslått å innføre et hurtigspor for domstoler i Oslo i straffesaker der gjerningspersonen er under 18 år. Nå blir det også hurtigspor i Øst politidistrikt – altså Østfold, Follo og Romerike – og Agder politidistrikt.

– Det er viktig for at straffen og rehabiliteringen kan starte raskt, men også for å hindre at nye lovbrudd blir begått mens man venter på at en sak skal opp i domstolen, skriver Unneland.

Les også: Lars West Johnsen: Israel har gjort sitt for å begrave dem for alltid

Les også: Bunaden kommer på eksklusiv verne-liste (+)

Les også: Engangskoppene skal vekk: – Oslo bør bli best i klassen (+)