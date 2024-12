Enighet om fiskeriavtale mellom Norge, EU og Storbritannia

Partene har vedtatt en totalkvote for torsk på 25.028 tonn, som er en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med kvoten for 2024.

Denne kvoten omfatter torsk vest for Skottland. Kvoten som er avsatt til Nordsjøen, er 19.910 tonn. Norsk kvote er 3385 tonn, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Partene er også enige om å videreføre stenging av gytefeltene for torsk i 2025. Stengningene finner sted i første kvartal.

Når det gjelder nordsjøsild, har partene vedtatt en samlet kvote på 410.707 tonn. Dette er en reduksjon på 22,8 prosent sammenlignet med 2024. Den norske kvoten er 112.677 tonn.

– Jeg er fornøyd med at vi har blitt enige om en fiskeriavtale med EU og Storbritannia. Avtalen vi nå har inngått, betyr at vi er enige om kvoter for bestander vi forvalter sammen i Nordsjøen, og er viktig for alle tre partene. Avtalen bidrar til en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

