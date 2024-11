To menn siktet for å ha tent på hus i Rogaland

Til Stavanger Aftenblad opplyser politiadvokat Kjetil Solhaug, som er jourhavende i Sørvest politidistrikt, at den ene mannen ble pågrepet lørdag morgen, mens den andre ble tatt ved 18-tiden lørdag.

– Det var en kombinasjon av vitneavhør og tekniske undersøkelser, sier Solhaug om hva som ledet politiet til mennene.

De to er siktet for brudd på straffelovens paragraf 355, som handler om fremkalling av fare for allmennheten. Politiet planlegger avhør av de to søndag.

Ifølge politiadvokaten er det for tidlig å kommentere om politiet mistenker at ildspåsettelsen var rettet mot konkrete personer i rekkehuset.

Det var en nabo som meldte om brannen ved 21-tiden fredag. Tre til fire leiligheter ble ubeboelige.

