Prisjakt.no: – Hvert sjette tilbud på Black Friday var et «luretilbud»

Rabattnivået var også rekordlavt, skriver Prisjakt.no, som eies av Schibsted, i en pressemelding.

– Mange butikker sin ville vesten-prising var dessverre på et slikt nivå at jeg forventer at Forbrukertilsynet og ansvarlige politikere nå tar affære på vegne av alle oss forbrukere, sier norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt i pressemeldingen.

Det som Prisjakt.no karakteriserer som «lurepriser», er varer som økte i pris 30 dager før Black Friday – for så å få lavere pris og bli presentert som tilbud.

Ifølge Reina var hele 15,9 prosent av fredagens tilbud et salgsfremstøt som potensielt bryter med loven om prismarkedsføring.

– Da snakker vi om 445 000 produkter i norske nettbutikker som egentlig var et dårlig kjøp på Black Friday. Her ligger vi dessverre langt over Sverige og Finland, som har det samme lovverket, men der handelsstanden tydeligvis har en mer lydhør tilnærming til markedsføringen for å ta vare på kundene, sier Reina.

I den positive enden av skalaen melder Prisjakt.no at nesten 470. 000 produkter ble notert til årets laveste pris under Black Friday.

