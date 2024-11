Klimaministeren ber Giske tre til side: – Nå har du sjansen

– Nå har du sjansen, Trond. Til å være både veldig snill og lagspiller, skriver Sandvik i et åpent innlegg på Facebook lørdag formiddag.

Adresseavisen hadde saken først.

Sandvik er tidligere mangeårig fylkesordfører i Trøndelag og har tidligere i høst tatt til orde for at førsteplassen på Sør-Trøndelag Aps stortingsliste neste år bør være Per Olav Hopsø.

Trond Giske ligger klart best an til å vinne kampen mellom de to, men Sandvik ber ham heller slippe rivalen fram og selv gå for tredjeplassen på stortingslisten. Han mener Hopsø vil være den mest samlende for partiet.

– Så kan også jeg telle og ser at Trond har samlet støtte i Trondheim, Malvik, Røros og Oppdal. Men Arbeiderpartiet er et lag, og sosialdemokratiet er et lagspill, skriver Sandvik til Giske.

