Ny nedtur for troen på egen økonomi

48 prosent sier at husholdningens økonomi er litt eller mye dårligere nå enn for ett år siden, fallende inflasjon og reallønnsvekst til tross.

Mange personer ser også mørkt på husholdningens økonomi i året som kommer. 31 prosent av befolkningen tror husholdningens økonomi vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder, selv med utsikter til rentekutt neste år.

24 prosent tror at økonomien vil være litt eller mye bedre.

– Folk er fortsatt veldig avventende med å ha tro på det kommende året, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion til NTB.

Mange har over tid hatt høye utgifter på boliglånet og opplever at prisnivået er høyt. Det har satt privatøkonomien under press, påpeker Høidahl.

Novembertallene for forbrukertillitsindeksen viser at forbrukertilliten er bedre enn på samme tidspunkt i fjor, men ikke så gode som ventet. På ett år er forbrukertillitsindeksen gått fra minus 25,6 poeng til minus 15,8 poeng. Etter lønnsoppgjøret var forbrukertilliten rundt minus 12 i mai, juni og juli, før det har blitt mer pessimisme igjen.

– Den psykologiske faktoren knyttet til synet på egen økonomi skal ikke undervurderes. Oppfatningen vår kan påvirkes av mediedekningen eller generell pessimisme i samfunnet, uavhengig av faktiske økonomiske indikatorer, sier Høidahl.

