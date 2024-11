Mann dømt til 20 års fengsel for over 200 nettovergrep mot barn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aktor ba om 20 års forvaring i det som er en av norgeshistoriens største overgrepssaker på nett. Retten var uenig i forvaring og dømte mannen til 20 års fengsel, skriver NRK.

Mannen er også dømt til å betale over 28 millioner kroner i erstatning til de fornærmede.

Retten mener at forbrytelsene er så alvorlige at utgangspunktet for straffen er 21 års fengsel.

– Det store antallet fornærmede, deres lave alder, handlingenes grovhet og omfang overfor både den enkelte fornærmede og samlet sett tilsier dette, skriver tingrettsdommer Tarjei Ræder Breivoll ifølge NRK i dommen.

Samtidig har mannen erkjent overgrep, noe som gir han en begrenset tilståelsesrabatt på ett år.

Mannen kom i kontakt med barn helt ned i 6-årsalderen via chattetjenester på nett, og skal ha fått barna til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv og andre barn på nå nedlagte Omegle.

I flere av sakene skal mannen ha truet med å legge ut opptakene hvis barna ikke gjorde som han sa.

Under rettssaken har to rettsoppnevnte sakkyndige uttalt seg.

De ga mannen diagnosen pedofil og mente at han oppfylte en rekke kriterier som er forbundet med økt risiko for å begå seksuelle overgrep.

Mannen, som jobbet på en skole, har erkjent straffskyld, men nekter for at han er seksuelt tiltrukket av barn.

NRK har ikke lyktes i å få kommentar til dommen fra mannens forsvarere.

