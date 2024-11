KrF vil reversere regel som forbyr forkynning i opplæringen

1. august trådte den nye opplæringsloven i kraft i Norge. En av endringene er at forbudet mot forkynnelse ikke lenger kun gjelder KRLE-faget (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk), men nå omfatter hele opplæringen i skolen.

Kristelig Folkeparti ønsker å endre dette og har utarbeidet et forslag om å endre opplæringsloven med tanke på skolegudstjenester.

– Jeg er opprørt over den debatten som har vært, særlig når Stortinget har vært så tydelig på at det er lov med skolegudstjenester, sier Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF, til Vårt Land.

For det første ønsker de at alle skoler skal tilby skolegudstjenester. For det andre vil de at lovteksten skal endres tilbake til slik den var før. Tidligere sto det i loven «forbud mot forkynning i KRLE-faget», mens det nå heter «opplæringen skal ikke være forkynnende».

Ropstad mener endringen har skapt unødvendig usikkerhet rundt muligheten for å arrangere skolegudstjenester.

– Norge har dype røtter i kristendommen, og disse verdiene har vært med på å forme landet vårt. Det er også grunnen til at vi for eksempel har juleferie. Denne rytmen mener vi skolen bør formidle, sier han.

Ropstad understreker at elever skal ha mulighet til fritak fra skolegudstjenester, siden de er forkynnende.

