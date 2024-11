Gro Harlem Brundtland (Ap) søker om fritak fra Oslo bystyre av helsemessige årsaker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søknaden blir behandlet i bystyrets forretningsutvalg mandag, skriver kanalen.

Direktør for bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, skriver i sin innstilling at kommunelovens krav til å få fritak er oppfylt og anbefaler at søknaden innvilges.

Den tidligere statsministeren og Arbeiderparti-lederen ble valgt inn i bystyret ved kommunevalget i fjor.

Hun sto på 65. og sisteplass på valglista, men fikk så mange personlige stemmer at hun fikk fast plass i bystyret.

I sommer døde hennes ektemann, Arne Olav Brundtland, 87 år gammel.

