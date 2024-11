Kragerø-politikerne trosset ordføreren – ga klarsignal til 220 nye hytter

NRK skriver at det var et tydelig flertall for den nye hyttebyen, som skal bygges i det som nå er et steinbrudd.

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen står bak planene. Selskapet Fredensborg har fått oppdraget med å bygge 220 nye hytter og 160 private båtplasser i steinbruddet på Litangen.

Rødt-ordfører Charlotte Therkelsen sier til kanalen at hun frykter sjøarealer og rekreasjonsmuligheter vil gå tapt for allmennheten.

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke syns dette er noen god idé, med tanke på totalbelastningen i skjærgården og i det aktuelle området. Så er kommunestyret av en annen oppfatning. Det tar jeg til etterretning.

Kommuneøkonomien i Kragerø er hardt presset. I år ble kommunen satt på Robek-lista. NRKs beregninger viser at de nye hyttene kan gi friske midler i kommunekassen i form av eiendomsskatt.

Hvis eiendomsskatten er på 4 promille fra 2025, vil kommunen kunne få inn rundt 8 millioner kroner ekstra med litt over 200 nye hytter.

Les også: Regjeringen: Slik skal vi få enda flere inn på boligmarkedet (+)

Les også: Beskylder regjeringen for boligbløff: – Jeg er jo fryktelig skuffet (+)

Les også: Politiske pendlere har andre regler enn vanlige folk (+)