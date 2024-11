Høyre vil gi like mye i skattelette til de rikeste som til vanlige folk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Partiet kommer med en rekke skatteendringer som de ønsker å gjennomføre. Medregnet det regjeringen allerede har foreslått, ender kuttet på 28,5 milliarder kroner.

– Det er mulig å kutte skattene samtidig som vi styrker velferden, sier nestleder Tina Bru, som la fram budsjettet sammen med partileder Erna Solberg onsdag.

– Budsjettene de neste årene handler ikke bare om velferd i dag, det handler om å legge til rette for at neste generasjon også kan oppleve et samfunn med god velferd, sier hun.

Medregnet økt støtte til Ukraina gjennom Nansen til totalt 30 milliarder kroner, vil Høyres forslag innebære bruk av penger fra oljefondet på 29,4 milliarder kroner. Uten at denne hjelpepakken er regnet med, vil Høyres budsjettforslag bety at man tar 600.000 millioner kroner mindre ut av oljefondet enn hva den sittende regjeringen foreslår neste år.

Halvering av formuesskatten

Noen av endringene Høyre ønsker seg:

* Formuesskatten halveres på arbeidende kapital neste år. Det skal være første steg i en rask avvikling. Det vil gi en helårseffekt på 8,1 milliarder kroner.

* Inntektsskatten kuttes med 3000 kroner om man tjener mellom 450.000 og 800.000 kroner. Pris 8,6 milliarder kroner i helårseffekt.

* Frikortgrensen økes til 150.000 kroner. Pris 1950 millioner kroner.

* Lakseskatten endres. Satsen til 15 prosent, ned fra 25 prosent i dag. Pris 1 milliard kroner i helårseffekt.

* Ingen exitskatt, eller utflyttingsskatt, for dem med store formuer som flytter ut av Norge.

Økt CO2-avgift på drivstoff

En del endringer vil folk merke på egen lommebok, argumenter Høyre. De foreslår å øke barnetrygden med 1000 kroner i måneden for de yngste barna, samt å prisjustere for de eldste.

Partiet vil videre innføre en økning CO2-avgiften for å få fart i den grønne skiftet. Avgiften vil bli trinnvis økt til 2000 korner per tonn i 2030. De økte avgiftene vil bli kompensert med de generelle skattelettelsene partiet vil innføre.

– Bilister med fossilbil får tilbake avgiftsøkningen på et vanlig årsforbruk av drivstoff neste gang de betaler trafikkforsikringsavgiften, står det i programmet.

Les også: Ekspert om ny Trump-effekt i Nato: – Det er min store frykt (+)

Les også: Maja Lunde: – Tror folk vil kjenne igjen boka i filmen (+)

Les også: – Dette er en historisk dag for alle kvinner