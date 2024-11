Frosta-lege erkjenner tre nye voldtekter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I løpet av dagen har den tidligere kommunelegen erkjent i alt tre nye voldtekter, ifølge Adresseavisen.

Erkjennelsene kom etter at han inntok vitneboksen etter at kvinnene hadde forklart seg i tingretten.

Ifølge Byes forsvarer Per Ove Sørholt erkjenner han ett tilfelle av voldtekt til samleie og ett tilfelle av voldtekt av den ene kvinnen. Tidligere har han erkjent å ha misbrukt stillingen sin overfor denne kvinnen, men ikke voldtekt.

Bye erkjenner nå også straffskyld for nok en voldtekt av en annen kvinne han tidligere har erkjent én voldtekt av.

Samtidig avviste han på spørsmål fra aktor at det var noe seksuelt motiv.

Arne Bye er tiltalt for voldtekt av 87 kvinner og for å ha misbrukt sin stilling som lege for å skaffe seg seksuell omgang med totalt 94 kvinner. Handlingene skal ha skjedd i perioden 2004 til 2022 mens Bye var fastlege og kommuneoverlege i Frosta kommune i Trøndelag.

Det er satt av totalt 16 uker til saken. Den avsluttes i midten av februar.

