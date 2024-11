Kontrollkomiteen legger bort PST-undersøkelse av Mehl

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har ikke funnet indikasjoner på at noen konstitusjonelle plikter eller stortingsvedtak er brutt. Vi legger derfor bort undersøkelsene, sier leder Peter Frølich (H) i kontrollkomiteen i en kommentar til NTB.

Kontrollkomiteen sendte Mehl et brev 8. oktober, der de ba om svar på spørsmål knyttet til rapporten. Komiteen lurte blant annet på hva som var bakgrunnen for at arbeidet med rapporten ble igangsatt og når Justisdepartementet ble kjent med innholdet i den.

Det var Filter Nyheter som først avslørte at Justis- og beredskapsdepartementet hemmeligholdt en såkalt områdegjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Rapporten var bestilt av regjeringen, som var svært kritisk til departementets styring av PST under Emilie Enger Mehl (Sp).

Rapporten skal vise at ressurssituasjonen i PST er dårligere enn hva som har blitt kommunisert til offentligheten, i tillegg til at den retter kraftig kritikk mot den såkalte styringsdialogen.

– Det at ressurssituasjonen i PST og politiet for øvrig er svært anstrengt er utslag av en politisk prioritering fra regjeringen, og ikke noe det er riktig at Kontrollkomiteen ser nærmere på så lenge Stortinget har fått rett informasjon, legger Frølich til.

Les også: Opposisjonen krever svar fra Mehl om hemmelighold av PST-rapport

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)