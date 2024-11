Turistskatt: – Pengene skal ikke gå inn i kommunesluket

– Hele poenget med et besøksbidrag er at det er urettferdig at lokalbefolkningen skal bære hele byrden for at man får økte utgifter, enten om det er til toaletter eller søppelhåndtering, fordi det er veldig mye turister i kommunen, sier Myrseth til NTB.

– Pengene skal ikke inn i det store sluket på ordinær drift, slår hun fast.

Regjeringens forslag til en ny turistskatt ble presentert sist uke, og har vakt til dels skarpe reaksjoner.

Ordningen blir frivillig for kommunene, og den går ut på at de kan kreve en avgift på inntil 5 prosent av prisen folk betaler på overnatting, både på hotell og tjenester som Airbnb.

– Kan ikke gå til ordinære budsjetter

NHO frykter at kommuner med en presset økonomi skal innføre skatten bare for å dra inn mer penger.

– Jeg har sett kommunepolitikere som har støttet en ny turistskatt fordi de trenger penger til å nedbetale gjeld, finansiere kollektivtrafikken, eller har lyst til å bygge et nytt vikingsenter, sa administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv da ordningen ble sendt ut på høring onsdag.

Myrseth mener at Devold har misforstått.

– Om man leser høringsnotatet, så står det tydelig at det kan man ikke gjøre. Man kan ikke bruke pengene til å saldere sine budsjetter. Dette skal gå til den type fellesgoder og de utgiftene man har fordi man har veldig mye turister i sine områder. Den begrensninga er veldig viktig å ha, sier hun.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag, med svarfrist 3. januar.

– Dersom det er noen, også NHO, som mener at det er litt utydelig, så er de veldig velkommen med å komme til presiseringer i høringsperioden, sier Myrseth.

I høringsnotatet skriver regjeringen at de «foreslår at inntektene fra overnattingsavgiften skal gå til å finansiere reiselivsrelaterte fellesgoder».

– Moderat nivå

NHO har også reagert på at den nye avgiften vil gjøre det dyrere å feriere i Norge. De har også vist til at nordmenn står for to av tre overnattinger på norske hoteller.

Myrseth mener at 5 prosent er et ganske moderat nivå.

– På et hotellrom til 1500 kr natten, er det snakk om 45 kroner, sier hun.

– Jeg tror at vi som nordmenn, når vi er på ferie eget land, er opptatt av at det skal ikke flyte søppel. Du skal ha muligheten til å gå på do. Det skal være god informasjon, og man skal ta vare på naturen, sier hun.

Regjeringen har foreløpig ikke noen oversikt over hvor mange kommuner som vurderer å innføre avgiften.

Preikestolen-ordfører: – Tullete

Ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand kommune tar hvert år imot 400.000 turister som besøker det spektakulære fjellplatået Preikestolen.

Hun sier til Aftenbladet at det blir tullete for dem å innføre turistskatten slik den er foreslått.

– De fleste turistene som besøker kommunen, overnatter jo ikke her, sier hun.

Hun ønsker at turistskatten heller skal betales av de som faktisk bruker naturen og turområdene.

– Jeg mener det er innlysende at cruise-, bobil- og bussturistene bør betale en slags besøksskatt, sier hun til avisen.

Tromsø åpner for å dele

Næringsministeren har varslet at regjeringen jobber med en turistskatt for cruiseturister, men at den ennå ikke er klar.

Hun påpeker at det finnes muligheter til å kreve inn penger gjennom parkeringsregelverket. Og at flere kommuner kan gå sammen om innføring av en turistskatt.

– Vi har lagt opp til at kommuner kan samarbeide på tvers. Både når det gjelder arbeidet med å kreve inn, men også med hvordan man deler pengene ut. Alle muligheter ligger til rette for å få til sånne gode samarbeid, sier Myrseth.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier til Nationen at han ikke ser bort fra at penger som hentes inn fra hotellene i Tromsø, kan deles med andre kommuner i nærheten.

– Vi kan se for oss at de skal ha en del av kaka. De har kanskje ikke hotell, men de har mange turister som kommer dit med busslass fra Tromsø. Det er en diskusjon som går, det tror jeg blir utrolig interessant, sier han.

