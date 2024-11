Ja til turistskatt

Regjeringen foreslår at det åpnes for såkalt turistskatt over hele landet. Opprinnelig var det snakk om et forsøksprosjekt i Lofoten, men regjeringen velger nå å gå «all in». Høyre vedtok på landsmøtet i 2023 at kommuner som ønsker det, skal få mulighet til å kreve inn en turistskatt.

Lokal turistskatt er innført i en rekke populære turistmål rundt om i verden, og nå følger også Norge etter med et slikt system. Regjeringen liker ikke å bruke betegnelsen turistskatt, men velger i stedet ordet besøksbidrag. Det spiller ingen rolle om katten er hvit eller svart, bare den fanger mus.

Flere turistmål i Norge slites ned og forsøples. I dag er det skattebetalerne i de aktuelle kommunene som ofte må ta regningen for å holde turiststedene i god stand. Det er urimelig at brukerne skal slippe unna. Derfor er det fornuftig å innføre en beskjeden avgift.

Kommunene bør tenke seg nøye om.

Regjeringens forslag er å gi kommunene mulighet til å ta inntil fem prosent i avgift for overnatting. Dette skal gjelde både hoteller og Airbnb. «Det skal være nøkternt for den enkelte turist, samtidig som vi ønsker å styrke kommunenes evne til å ta imot besøkende», sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv liker dårlig en slik skatt, for den vil gjøre det dyrere å feriere i Norge. Også for nordmenn, som står for to av tre overnattinger på norske hoteller. Næringsministeren poengterer at avgiftene skal øremerkes til turistformål, men NHO Reiseliv frykter at trange økonomiske rammer vil føre til at mange kommuner innfører turistskatt for å få endene til å møtes.

Kommunene bør tenke seg nøye om, og ikke bli fristet til å utnytte systemet til egen fordel. Det kan nemlig gi en konkurransefordel å holde igjen på prisnivået for overnattinger. Poenget er derimot at en turistskatt vil hjelpe de av landets kommuner som har store ekstrautgifter på turisme. Dette dreier seg om finansiering av alt fra søppelrydding og vedlikehold av turstier til drift og vask av toaletter. Bare for å nevne noe.

Besøksavgiften vil gjelde for hoteller, campingplasser, bobilparker, privatutleie, hotellskip, fritidsbåter i gjestehavn og annen overnattingsvirksomhet. Regjeringen har også som målsetting å innføre dette for cruisebåter, men dette spørsmålet må utredes nærmere. Dette haster.

Ideen om turistskatt for populære reisemål er god, men den må bare innføres der det er spesielt behov for en slik skatt.

