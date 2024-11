Helseministeren lover ny demensplan: – Berører oss som samfunn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da Vestre mandag møtte Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres erfaringspanel, lovet han dem å sette i gang arbeidet med en ny demensplan.

Helseministeren sa at han trenger deres innspill for å vurdere hva som bør vektlegges i det videre arbeidet.

– Med stadig flere eldre vil også flere få demens i årene fremover. Dette berører oss som samfunn. Derfor trenger vi en ny demensplan.

Har fått med seg viktige råd

Nasjonalforeningens erfaringspanel består av personer med demenssykdommer og deres pårørende, som gir råd til foreningens arbeid.

– Vi er glade for at helse- og omsorgsministeren har lyttet til oss og nå setter i gang arbeidet med en fjerde demensplan. I dag har han fått med seg viktige råd på veien av mennesker som selv har demens, sier kommunikasjonssjef Randi Kiil i Nasjonalforeningen til NTB.

Hun legger til at planer ikke kan lages om demenssyke – de må lages med dem.

Nye legemidler

Vestre sier han nå jobber med å gjennomgå forrige plan og trekker blant annet fram at mulige nye legemidler må kunne innlemmes i planene.

– Vi må jobbe godt med å ramme inn bruk av nye legemidler, og det er veldig spennende at EMA tidligere denne måneden for første gang på 20 år godkjente et nytt legemiddel mot Alzheimer.

Det har tidligere vært tre demensplaner, hvorav den siste var for perioden 2021 til 2025. Mange kommuner jobber godt i henhold til dagens plan, men tilbudet for pasientene er varierende, ifølge Kiil.

– Vi ser for eksempel altfor ofte at tjenester til hjemmeboende mennesker med demens er organisert slik at ingen i praksis følger med på hvordan personen med demens har det, og hvordan funksjonsnivået endrer seg, sier hun.

