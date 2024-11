«Ibelin» på Oscar-liste

«Ibelin» er blant de 169 kvalifiserte filmene for neste års utdeling, melder TV 2.

I første omgang er det snakk om en plass på den såkalte kortlisten til å bli nominert. Tre kortlister kunngjøres 17. desember. Senere blir listene kuttet ned til fem filmer som skal kjempe om en Oscar-pris.

Dokumentaren tar for seg livet til gameren Mads «Ibelin» Steen, som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel. Foreldrene trodde hele tiden at sønnen levde et ensomt liv, men etter at han døde kom det fram at han hadde mange venner i spillverden gjennom spillet «World of Warcraft».

Dokumentaren ble sluppet på strømmetjenesten Netflix i slutten av oktober.

Også den norske dokumentarfilmen «Ukjent landskap» står på listen.

Oscar-prisene deles ut søndag 2. mars.