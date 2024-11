Anne Kat Hærlands comeback: Ingen grunn til panikk

---

Anne Kat Hærland

«Don’t Panic! En guide til kunstig intelligens»

Edderkoppen

Kan kunstig intelligens være verre enn den vaskeekte idiotien vi holder på drukne i? I Et det verre med KI enn ingen intelligens i det hele tatt? Slike spørsmål er det Anne Kat Hærland stiller seg og sitt publikum i sin nye forestilling på tradisjonsrike Edderkoppen Scene. «Naturlig stupiditet har hatt veldig gode levevilkår, veldig lenge», står det i programomtalen.

Det er 28 år siden Anne Kat Hærland dukket opp i TV-programmet «Direkte lykke». 25 år siden hun ble landskjent gjennom «Nytt på nytt». Frekkere enn de fleste andre, men også smartere. Hærland var jevnlig på scenen med nye show etter århundreskiftet. Nå er det imidlertid åtte år siden sist. Det er mange som har savnet henne.

Kunstig intelligens er et naturlig tema å bygge en forestilling på i 2024. Fenomenet kunne vært et påskudd til å raljere med alle slags aspekter av en vanskelig verden. Hærland kunne brukt hele kvelden til å herje med politikere, influencere, kongehus og presse. Men her er det genuin interesse for fenomenet som ligger i bunn. Bare ispedd en rekke sarkastiske pek til politikere, influencere, kongehus og presse.

Alt begynner med den ikoniske «Also Sprach Zatathustra»-musikken og KI-oppdaterte bilder av de forhistoriske apene fra begynnelsen av filmen «2001 – en romodyssé». Når Hærland kommer inn på scenen selv virker ikke lyden med én gang. Ironisk nok en påminnelse om at teknologien ikke alltid er til å stole på. Dette vipper henne ikke av pinnen.

Utvalgte bilder - Anne Kat Kunstig intelligens egner seg godt til å herje med kjendiser - også i Anne Kat Hærlands nye show. (sofie hodne/Hodne Media)

Dette er ikke en forestilling der hun forsøker å ta tilbake tronen fra etterfølgere som Sigrid Bonde Tusvik og andre som har videreført arven med feiende frekk samfunnssatire. Her er hun ikke en standupkomiker. Hun sitter dessuten for det meste på scenen, og forklarer sitt publikum at problemene med synet gjør det nødvendig å ha et nettbrett i fanget gjennom forestillingen. Det er henne vel unt.

Anne Kat Hærland minner om at vi fortsatt må ha kritisk sans til det vi får presentert av kunstig intelligens. Hun har 30 års erfaring med å ikke tro det man ser, sier hun, klok av skade. Å være skeptisk til utviklingen er vel og bra, men å være negativ er som de i forhistorien som avfeide ilden som et forbigående fenomen. Hærland har derfor fordypet seg i kunstig intelligens på heltid i flere år. Hun har også holdt foredrag for næringslivet, og blitt konsulent i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium. På ekte!

Anne-Kat. Hærland Anne-Kat. Hærland fotografert i forbindelse med et portrettintervju med Dagsavisen i sommer. (Hilde Unosen)

Hærland har gjort alt selv i denne forestillingen, også de grafiske illustrasjonene på storskjermen. Alternative fortellinger om Snøhvit er fornøyelige. Animasjoner med Solberg og Støre i en mashup av «Farmen» og «Politisk kvarter» virker ikke helt ferdigstilt. En tilsvarende sekvens med Durek Verrett i en ny framtid mangler en misjon. Vladimir Putin i forskjellige feminine skikkelser er ikke nytt nok til være veldig artig. Han hadde fortjent verre. Anne Kat Hærland er best når hun snakker. Der er hun i sitt gode, gamle ess.

Forestillingens «Don’t Panic»-tittel ble en gang brukt som en frase på omslaget av boka «The Hitchhikers Guide to The Galaxy», som en beroligende oppfordring om å ikke miste fatningen i møter med nye tekniske innretninger. Det er også dette som er budskapet til Anne Kat Hærland i denne forestillingen. Undertittelen «En guide til kunstig intelligens» er dekkende for en kort, men god innføring som på sitt beste er virkelig intelligent.