Regjeringen fjerner ikke fraværsgrensen i skolen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi skal ha en tydelig forventning om at elevene møter opp. Derfor viderefører vi fraværsgrensen på 10 prosent, men vi gjør endringer som minner mer om de reglene vi har i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til Aftenposten, som først meldte om saken.

Torsdag kom regjeringen med nye fraværsreglene i videregående skole.

Fra august neste år skal sykefravær opp til 10 prosent-grensen meldes av eleven selv til skolen. Når fraværet er oppe i 10 prosent i et fag, må eleven dokumentere sykefravær med attest fra helsepersonell.

– Tydelige fraværsregler

– Det er viktig at elevene møter opp på skolen. Det bidrar til at de lærer mer og bedre og får ta del i fellesskapet på skolen. Vi skal ha tydelige fraværsregler i norsk skole med klare forventninger om at elevene skal møte opp, sier Nordtun i en pressemelding.

I tillegg skal fraværet bare avregnes på slutten av skoleåret i stedet for to ganger i løpet av skoleåret som i dag.

Regjeringens mål er at det skal bli enklere for skolene, og at dette kan motivere elever med høyt fravær til jul til å få ned fraværet sitt det siste skolehalvåret.

Vil lette på fastlege-trykket

Fravær skal fortsatt føres på vitnemålet. Elever med kronisk sykdom eller plager som gir høy risiko for fravær, skal fortsatt kunne bruke egenmelding i kombinasjon med legeattest.

Rektor skal fortsatt kunne bruke skjønn ved fravær opp til 15 prosent av timetallet i et fag. Da kan eleven fremdeles få karakter dersom grunnen til fraværet gjør det klart urimelig at fraværsgrensen skal gjelde.

– Grepene vi nå gjør, vil lette belastningen på fastlegene betydelig og sikre at de bruker tiden på de pasientene som faktisk trenger hjelp. Vi hindrer også muligheten til å spare opp fravær, for eksempel til bruk i russetiden, sier Nordtun.

Les også: Ayat fikk høre hun var «for smart» for yrkesfag. Nå fikser hun tunge kjøretøy

Les også: Frykter økt klasseskille: – De som kan, punger ut av egen lomme (+)

---

Fakta om regjeringens nye fraværsregler

Elever skal levere egenmelding til skolen for sykefravær opp til fraværsgrensen på 10 prosent. Når elevene har nådd grensen på 10 prosent fravær i et fag, må de dokumentere sykefravær med attest fra helsepersonell.

Det blir lettere for elever å ta førerkort for bil ved at fravær som skyldes teoretisk og praktisk førerprøve, blir inkludert i listen over unntak fra fraværsgrensen. I dag er det bare unntak for deler av den obligatoriske kjøreopplæringen.

For å forenkle og avbyråkratisere, skal fraværet bare avregnes på slutten av skoleåret i stedet for to ganger i løpet av skoleåret som i dag. Det er enklere for skolene og kan motivere elever som har høyt fravær til jul til å redusere fraværet sitt til sommeren.

Visse former for fravær, som for eksempel politisk og religiøst fravær, skal fortsatt unntas fra fraværsgrensen.

Fravær skal fortsatt føres på vitnemålet.

De som har kronisk sykdom eller plager som gir høy risiko for fravær, skal fortsatt kunne bruke egenmelding i kombinasjon med legeattest.

Rektor skal fortsatt kunne bruke skjønn ved fravær opp til 15 prosent av timetallet i et fag. Da kan eleven fremdeles få karakter dersom grunnen til fraværet gjør det klart urimelig at fraværsgrensen skal gjelde.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

---