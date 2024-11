Norge gir en halv milliard kroner til ukrainsk forsvarsindustri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Norge tar fra egne beholdninger og kjøper fra norsk industri, men det er ikke nok i seg selv. Vi må sette Ukraina i bedre stand til å produsere mer, og denne støtten vil bidra til det, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

De norske pengene vil raskt få effekt på bakken i Ukraina, sier Gram.

– Kampen ukrainerne kjemper er eksistensiell, og viktig for hele Europas sikkerhet. Det er sentralt at vi fortsetter den vestlige støtten til Ukraina, og at vi ser kontinuerlig etter nye muligheter til å bidra til deres forsvarskamp, sier forsvarsministeren.

