Breivik betegnet som farlig, politisk ekstremist – en dreining

Tolv år etter at Anders Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011 utgjør han fortsatt en betydelig fare. Det slo psykologspesialist Kåre Nonstad og psykiater Pia Jorde Løvgren fast da de onsdag la fram den første rettspsykiatriske rapporten om Breivik på tolv år.

Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, mener den nye rapporten taler til Breiviks fordel og gir et klarere bilde av terroristen. Torsdag vil han prinsipielt be Ringerike, Asker og Bærum tingrett om å løslate klienten.

Breiviks forsvarer Øystein Storrvik. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Rapporten viser en dreining vekk fra det sykelige og det mener vi gir en bedre vei framover, sier Storrvik.

Ikke forsvarlig å løslate

Begge de sakkyndige er enige om at det ikke vil være forsvarlig å løslate Breivik, eller innføre store lettelser i soningsforholdene hans, på lang tid ennå.

Men ulikt tidligere vurderinger av 45-åringen, sier de nye sakkyndige for første gang i klartekst at det er den høyreekstreme Breivik som er farlig, og i mindre grad personlighetsforstyrrelsene som det også er påvist at han har.

– Politisk radikalisering framstår som grunn for de ekstreme handlingene hans, sa Nonstad i Ringerike, Asker og Bærum tingrett onsdag.

Ideologi sentralt

– Etter å ha snakket med ham i ti timer hver, så var det vår oppfatning at dette ideologiske aspektet var det sentrale. Og når vi da igjen satte oss inn i faglitteraturen på feltet, så ble vi enda mer overbevist, sier Løvgren til NTB etter at retten er hevet.

I retten belyste de sakkyndige hvordan Breivik tretten år etter terrorangrepet fremdeles er preget av dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Tidligere har det også vært lansert teorier om aspergers eller andre diagnoser. Breiviks personlige politiske motiver for det ekstreme terrorangrepet har vært tonet ned.

Helt siden pågripelsen på Utøya og helt fram til rettssaken om løslatelse som nå pågår inne i Ringerike fengsel, har Breivik selv forfektet kamp til forsvar for den hvite rases overlevelse. Han hevder han representerer flere grupper likesinnede og at massedrapene på Utøya var en nødvendig del av en prosess.

Ingen tegn til sykdom

– Opprettholdelsene av politisk argumentasjon over tid kan framstå som galskap, men vi finner ikke tegn til sykdom, sa Nonstad i retten.

Både psykiateren og psykologen er samstemte i at Breivik en dag kan bli rehabilitert dersom han kan gjennomføre en avradikalisering. De mener imidlertid det er vanskelig under de forholdene Breivik soner under i dag.

– Denne rapporten gir et klarere bilde. Den legger til rette for en konstruktiv dialog som jeg mener gir føringer inn i framtiden, sier Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik til NTB.

Tilbød seg å «hoppe av»

Breivik lever i dag isolert fra kontakt med de aller fleste på en avdeling med særlig høy sikkerhet. Han omgås de ansatte, har to marsvin, men ellers møter han svært få andre. Via et stort antall brev han stadig forsøker å sende ut, frykter Kriminalomsorgen og Politiets sikkerhetstjeneste at han fremdeles forsøker å påvirke og inspirere andre med sine ekstreme politiske holdninger.

Etter de sakkyndiges forklaring sa Breivik i retten at han i dag tar avstand fra framtidig vold, men ga verken uttrykk for at han angrer eller beklager terrorangrepene.

I stedet ga han en luftig framstilling av planer og ønsker han har for sitt politiske prosjekt. Breivik sa imidlertid at han er villig til å oppgi disse planene og «hoppe av» fra ytre høyre-fraksjonen dersom han skulle få lov til å bosette seg et avsidesliggende sted i frihet og kanskje stifte familie.

Fikk Breiviks anerkjennelse

Etter at de sakkyndige var ferdige med sin forklaring i retten, benyttet Breivik seg av retten til å kommentere hva Løvgren og Nonstad hadde lagt fram.

– Jeg må si at jeg synes Nonstad og Løvgren har vært de to mest kompetente menneskene som har vært koblet til denne saken til nå. Psykiatere har så stor rolle over risikovurderinger at politisk motiverte terrorister ofte blir sykeliggjort, sa Breivik.

Nonstad sier det er en blandet opplevelse å få ros fra Breivik for jobben de har forsøkt å utføre så nøytralt som mulig på oppdrag fra domstolen.

– Vi skal presentere et balansert perspektiv for retten som best mulig råd til deres videre arbeid. Vi har nå forsøkt, som man skal gjøre, å ta inn hans synspunkter, og så balansere det opp mot alt det andre vi nå etter hvert vet om ham, sier Nonstad til NTB.

