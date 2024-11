Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høiby

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Oslo tingrett til NTB.

Høiby ble pågrepet mandag da siktelsen mot ham ble utvidet til å gjelde voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er nå en fjerde kvinnelig fornærmet i saken.

Høiby erkjenner ikke straffskyld etter den utvidede siktelsen og samarbeider med politiet, opplyste hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG og TV 2 i går.

Høiby ble pågrepet mandag kveld. Politiet gjorde også beslag under en ransakelse i hans bolig.

Samtidig ble siktelsen mot ham utvidet til å også gjelde en voldtekt av en kvinne som fram til nå ikke har vært fornærmet i saken mot ham.

Siktelsen mot kronprinsessens sønn ble også utvidet i forbindelse med en voldshendelse på Frogner 4. august.

Her var han først siktet for kroppskrenkelse, skadeverk, hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud mot kvinnen. Den siktelsen er nå utvidet til mishandling i nære relasjoner og et nytt brudd på besøksforbudet mot den samme fornærmede.