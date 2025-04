Vil at Norge skal stake ut kursen for verdens bistandsarbeid

Denne uka har Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) avholdt sitt årlige vårmøte. Til stede fra Norge var blant annet utviklingsminister Åsmund Aukrust og finansminister Jens Stoltenberg. Sistnevnte tok en pause fra samlingen i Washington DC for å møte USAs president Donald Trump sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på torsdag.

Aukrust har derimot hatt fullt fokus på Verdensbankens samling, som medlem av bankens guvernørforsamling. Likevel har Trump hatt en viss tilstedeværelse også der, i hvert fall på folks lepper. Den amerikanske presidenten har klart å skape økonomisk uro i verden, etter at han 2. april varslet innføringen av strenge tollavgifter mot andre land. I tillegg har administrasjonen hans kuttet kraftig i internasjonal bistand, særlig etter at bistandsdirektoratet USAID ble ribbet til skinnet.

– Det er noe som alle snakker om, selvfølgelig. At USA, som verdens mektigste land og største bidragsyter for internasjonal bistand, har kuttet så mye, forteller utviklingsminister Aukrust på telefon til Dagsavisen fra Washington D.C.

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (til venstre) har deltatt på vårmøtet i Verdensbanken sammen med blant annet finansminister Jens Stoltenberg. Her fra et møte med Ukrainas finansminister, Sergei Martsjenko (i midten). (Utenriksdepartementet)

Norge som foregangsland

Ap-politikeren forteller at Verdensbankens samling er preget av en stor grad av usikkerhet og uvisshet for fremtiden, noe som også har satt sitt preg på arrangementet.

– Alle er usikre på hva som komme til skje, særlig hva som kommer fra Det hvite hus de neste årene. Det er mange opptatt av her. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi får det internasjonale samarbeidet til å fungere. Det er under press fra så mange kanter, sier han.

Den viktigste rollen til Verdensbanken er å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk vekst i utviklingsland. Dette gjør de ved å gi rentefrie lån til medlemsland. For Norges del er Verdensbanken den største kanalen vi har for å yte internasjonal bistand, inkludert sivil bistand til krigsrammede Ukraina, ifølge Utenriksdepartementet.

USAs kutt i internasjonal bistand får derfor konsekvenser for Verdensbankens arbeid. Det gjør også at mange nasjoner nå har vendt blikket mot Norge, ifølge Aukrust.

– Mange ser nå i større grad mot Norge som foregangsland i internasjonalt bistandsarbeid. Desto viktigere er det at Norge er på jobb for å stake ut kursen. Jeg oppfatter det slik at Norge har en veldig viktig stemme og posisjon her, fordi vi er det landet som allerede gir mest prosentvis og fordi vi har hatt en viktig rolle i Ukraina og Palestina. Norge er et land som lyttes til, sier statsråden.

Den norske utviklingsministeren Åsmund Aukrust (bakerst til høyre i rødt slips) på ett av flere bilaterale møter under Verdensbankens og IMFs samling denne uka. (Utenriksdepartementet)

Verdensbanken

Verdensbanken er en internasjonal utviklingsorganisasjon eid av 189 land. Den har sitt hovedkvarter i Washington DC og ble opprettet 27. desember 1945.

Banken låner penger og gir teknisk bistand til fattige medlemsland, for å forbedre økonomien deres og forbedre levestandarden til innbyggerne.

Norge har vært medlem av Verdensbanken helt fra opprettelsen i 1945. I dag er Verdensbanken den største kanalen Norge har for å yte internasjonal bistand, inkludert sivil bistand til krigsrammede Ukraina.

Guvernørforsamlingen (Board of Governors) i Verdensbanken, som møtes én gang per år, består av én representant for hvert medlemsland. Fra Norge møter utviklingsminister Åsmund Aukrust.

Møtte delegasjon fra USA

Aukrust forteller videre at den norske delegasjonen har hatt hadde mange gode møter i løpet av Verdensbankens samling. På onsdag møtte de representanter fra det amerikanske utenriksdepartementet, som det er viktig for Norge å opprettholde gode forbindelser med.

– Møtet var på mange måter positivt. Amerikanerne snakket om å fortsatt bidra, men det er fortsatt mye usikkerhet og en kaotisk situasjon. USAID er nedlagt og det er en uklar beslutningsstruktur der, sier utviklingsministeren.

Trump har allerede meldt USA ut av store, internasjonale samarbeid, som Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO). Eswar Prasad, tidligere Kina-direktør i Det internasjonale pengefondet (IMF), er bekymret for at Verdensbanken og IMF kan være de neste organisasjonene Trump vil trekke USA ut av.

– Trump-administrasjonen har etterlatt liten tvil om sin avsmak for praktisk talt alle multilaterale institusjoner, inkludert IMF og Verdensbanken, fordi den mener at anbefalingene og politikken til disse institusjonene ikke alltid er helt i tråd med snevert definerte amerikanske interesser, sa Prasad til The New York Times i forkant av Verdensbankens vårmøte.

Aukrust forteller at han ikke sitter igjen med det inntrykket etter å ha møtt den amerikanske delegasjonen onsdag.

– De vi møtte fra Trump-administrasjonen sa at de ikke så for seg å forsvinne helt, men at de skulle gjennomgå hvordan de driver med bistandsarbeid. Det tok mer tid enn forventet, sier statsråden.

Representanter fra Verdensbankens og IMFs medlemsland har møttes i Washington DC denne uka. Organisasjonene jobber sammen for å sikre en stabil verdensøkonomi, noe som har blitt enda mer krevende etter Donald Trumps nye presidentperiode. (Ken Cedeno/Reuters)

– Ikke veldedighet, men sikkerhetspolitikk

Det er ikke bare USA som har kuttet kraftig i pengebevilgninger til bistandsarbeid den siste tiden. Det samme har europeiske land som Storbritannia. De har valgt å omprioritere penger i statsbudsjettet fra utviklingshjelp og humanitær hjelp i fattige land, til styrting av landets forsvar. Storbritannias bistandsbudsjett utgjør nå 0,3 prosent av BNP, ned fra 0,7 prosent for bare fem år siden, ifølge NTB.

– USAs bistand er 12 ganger større enn det norske bistandsbudsjettet. Storbritannia er nest største bidragsyter, og de kutter nå med halvparten av sitt budsjett. Det er ingen andre land som kan dekke opp de kuttene.

– Så hva blir løsningen framover?

– Det er godt mulig vi må tenke annerledes, fordi det er så store bortfall. At vi må omprioritere og bruke pengene på en annen måte, svarer utviklingsministeren.

At stadig flere land kutter i sine bistandspenger, gir Aukrust grunn til bekymring. Han tror det derfor blir viktig å trekke fram hvor viktig det er å hjelpe utviklingsland, sett i et større geopolitisk perspektiv.

– Det foregår en budsjettkamp i alle land. Vi må argumentere for at det er vår sikkerhet dette handler om, noe som betyr at vi er nødt til å være store givere. Hvis Vesten trekker seg ut, vil andre krefter som Russland og Kina gå inn i utviklingsland i stedet og skaffe seg innflytelse der. Dette handler ikke om veldedighet, men sikkerhetspolitikk, mener han.

