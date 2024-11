Politiet etterforsker Marius Borg Høiby for ytterligere en voldtekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har i natt og i morges avdekket ytterligere en voldtekt. Den er funnet i etterforskningsmaterialet, og vi etterforsker den nå, sier politiadvokat Andreas Kruszewski etter fengslingsmøtet onsdag.

Tirsdag ble det kjent at siktelsen mot Høiby hadde blitt utvidet til å gjelde voldtekt av en kvinne i 20-årene. Samtidig ble siktelsen etter voldshendelsen på Frogner 4. august utvidet.

Med den nye voldtektssiktelsen er Høiby altså siktet for to voldtekter.

Her var han først siktet for kroppskrenkelse, skadeverk, hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud mot kvinnen. Den siktelsen er allerede utvidet til mishandling i nære relasjoner og et nytt brudd på besøksforbudet mot den samme fornærmede.

Høiby er også siktet for mishandling i nære relasjoner når det gjelder ekskjærestene Juliane Snekkestad og Nora Haukland, og for drapstrusler mot en mann.

– Høiby erkjenner ingen av disse forholdene, sier Høibys forsvarer Øyvind Bratlien etter fengslingsmøtet.

– Begge siktelser er katastrofale feilvurderinger fra aktor side. Jeg brukte en del tid på dette i rettsmøtet i dag, sier han.

