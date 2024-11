Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken oppdateres

– Det ble begjært to uker, sier advokat Hege Salomon til NTB etter at fengslingsmøtet var over i 16.10-tiden onsdag ettermiddag.

Hun er bistandsadvokat for kvinnen i 20-årene som Marius Borg Høiby er siktet for å ha voldtatt tidligere i år.

Fengslingsmøtet begynte klokka 14.

– Kjennelsen kommer i løpet av ettermiddagen eller kvelden, sier Salomon.

