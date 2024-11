15.000 i bot etter at hund bet seksåring

Hendelsen skjedde på et uteområde i tilknytning til en skole i Ringsaker i juli.

Politiet opplyste den gang at hendelsen skjedde i forbindelse med at mor og sønn gikk tur med hunden da hunden angrep gutten, og at dette skal ha skjedd i forbindelse med lek.

Seksåringen ble bitt gjentatte ganger i armer og bein av hunden, en rottweiler. Barnet ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Moren ble også bitt da hun prøvde å avverge situasjonen og endte opp med skader i en fot.

– Etterforskningen har vist at hunden var i bånd fram til uteområdet, og at mor slapp båndet ved skolen. Hunden var derfor fri på tidspunktet den angrep gutten. Påtalemyndigheten har derfor kommet fram til å utstede et forelegg til mor begrunnet med at hun uaktsomt unnlot å forebygge eller avverge hunden fra å gå til angrep, sier politiadvokat Anders Møllersen i en pressemelding.

Kvinnen har vedtatt forelegget.

Hunden ble avlivet noen dager senere, etter samtykke fra hundeeier.

