Tre menn fengslet og siktet for å ha voldtatt to kvinner

Hendelsen skjedde i begynnelsen av november, skriver Romerikes Blad. I en kjennelse fra tingretten omtales saken som meget alvorlig.

En av de tre siktede ble pågrepet i utlandet, ifølge politiet. Han ble utlevert til Norge i forrige uke. De to andre ble pågrepet i Norge for to uker siden.

De tre mennene nekter alle straffskyld etter siktelsen.

Politiet er sparsommelige med informasjon i en tidlig fase i etterforskningen. Politiadvokat Kristina Bruusgaard ønsker ikke å si noe om hvordan de siktede og fornærmede skal ha møttes, eller om det er en relasjon mellom dem.

Kvinnenes bistandsadvokat Tom-Daniel Karlstad oppfatter at politiet tar saken på alvor og prioriterer den. Kvinnene får den oppfølgingen de trenger, sier Karlstad.

