Integreringskontrakt eller æresvold?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Spør du en ung, Afghansk jente om hva hun får ut av den norske bistanden har ikke jenta rettighetene nok til å kunne gi et svar. Hun har ikke rett til å høres eller synes etter at Taliban innførte nye lover som sier at kvinners stemmer skal forbys i det offentlige rom.

Spør du derimot terrorregimet Taliban vil de nok si seg takknemlige for at vi donerer millioner av kroner slik at de kan fortsette undertrykkelsen av sin egen befolkning.

Spør du en ung jente i Iran om hva hun har fått ut av de norske bistandsmidlene vil hun nok være mest opptatt av å unngå vold fra moralpolitiet fordi hun ikke har tatt på seg hijaben riktig.

Spør du en åtte år gammel jente i Irak om hva hun synes om Norsk bistand vil hun nok være mest opptatt med å bekymre seg over et bryllup til neste år med en voksen mann. Hun må bruke resten av livet som hans sex-slave med en berøvet fremtid, om det nye lovforslaget om senket samtykkealder blir vedtatt.

Regjeringen i Irak foreslår en ny lov som endrer samtykkealder på ekteskap fra 18 år til 9 år. Forslaget skal forhindre jenter fra å havne i et «umoralsk forhold».

Det er visst mer moralsk riktig i Irak at et barn skal giftes vekk til en voksen mann, voldtas og misbrukes resten av livet enn at hun kan få bestemme selv. For familien vil det være en stor skam om jenta ikke gifter seg med en utvalgt av familien, om hun ikke dekker seg til, og om hun vil bestemme sin egen fremtid. Det handler om ære.

Vi må slutte å donere penger til land som steiner homofile og undertrykker kvinner.

Men æreskulturen finnes ikke bare i land som Irak eller Afghanistan. I Norge utsettes kvinner for æresrelatert vold hvert år. Norske jenter med minoritetsbakgrunn blir sendt til hjemlandet for å giftes vekk. De bruker store deler av livet på å opprettholde familiens ære, ved å dekke seg til og leve under strenge regler, selv i Norge.

I Norge skal alle kvinner og menn være likestilte. Alle skal ha de samme rettighetene, og den samme friheten.

Derfor foreslår FrP en integreringskontrakt for å sikre at foreldre som ønsker å sende døtrene sine hjem for å bli giftet vekk og mishandlet skal motta harde sanksjoner, og i verste fall miste oppholdstillatelse.

Skal du få oppholdstillatelse i Norge må du respektere norske lover og regler.

Dersom du ikke respekterer kvinners rett til frihet og selvstendighet, finnes det nok av andre land du kan velge å bosette deg i.

Vi må aldri ta de frihetene vi har her hjemme for gitt, men kjempe kampen for kvinnene som ikke har en stemme.

Vi må slutte å donere penger til land som steiner homofile og undertrykker kvinner. Vi må ta avstand fra Taliban, og aldri gjenta noe så respektløst som å invitere dem til Norge med åpne armer.

Om noen lurer på hva vi markerer den 8. mars, eller hva det betyr å være feminist så betyr det å kjempe for at alle skal ha de samme rettighetene, likestilling og frihet for alle. Ingen kvinne skal utsettes for æresvold, tvangsekteskap eller en frarøvet barndom. Alle verdens kvinner skal ha rett til å synes, å snakke og å ha den fremtiden de selv vil ha.

Kampen for kvinner er kampen for frihet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen