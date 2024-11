Nav-skandalen til Høyesterett

De tre saksøkerne tapte saken mot staten i Borgarting lagmannsrett i slutten av oktober.

De hadde alle blitt straffeforfulgt for å ha oppholdt seg utenlands mens de mottok arbeidsavklaringspenger (AAP), en regeltolking som siden er blitt funnet å være uriktig. To av dem sonet fengselsstraff for trygdesvindel. De mener staten har utbetalt for lite i oppreising.

– Saken vil bli anket til Høyesterett. Vi er i ferd med å ferdigstille anken. Den vil trolig gå ut i begynnelsen av neste uke, opplyser advokat Roy Andre Håkonsen Arteid til TV 2.

Det blir Høyesteretts ankeutvalg som avgjør om anken kan fremmes.

Regjeringsadvokaten opplyser til TV 2 at de så langt ikke har mottatt en anke.

