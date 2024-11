Mann ble selv knivstukket fire ganger – tiltalt for drapsforsøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Deretter knivstakk han angriperen seks ganger, skriver Drammens Tidende.

I september i 2022 var den da 19 år gamle mannen på Furuset senter med en kamerat da en angivelig ukjent mann i 20-årene tok kontakt. Mannen gikk videre etter å ha vekslet noen ord, men de to kameratene fulgte etter. Da dro mannen fram en kniv og knivstakk 19-åringen fire ganger. 19-åringen fikk kontroll over kniven og stakk deretter angriperen seks ganger, blant annet i brystet.

Mannen i 20-årene er dømt til fengsel i ett år og elleve måneder for kroppsskade, mens 19-åringen nå er tiltalt for drapsforsøk.

Mannen, som nå er blitt 21 år, mener han handlet i nødverge.

– Jeg følte det var nødvendig der og da, sa mannen i retten, som mener han kjempet for livet.

Påtalemyndigheten mener han gikk for langt.

Mannen var i ungdomstiden i et kriminelt miljø i Oslo, men har fortalt at han flyttet til Drammen etter hendelsen for å få en ny start.

Rettssaken startet mandag. Det er satt av fire dager til rettssaken.

