Fire land i kampen om å bygge Norges nye fregatter

En liste på elleve kandidater er nå kuttet ned til fire nasjoner: Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA, opplyser forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Disse fire nasjonene er Norges viktigst allierte, sier han.

Regjeringen vil nå gå i videre dialog med landene for å kartlegge veien videre. De tar sikte på å velge en strategisk partner til fregattanskaffelsen i løpet av neste år.

– Dette vil bli den største forsvarsanskaffelsen i det moderne Norges historie, sa Gram på en pressekonferanse tirsdag.

Strategisk partnerskap

De nye fregattene skal utrustes med maritime helikoptre med anti-ubåt kapasitet. I tillegg vil Flåteplanen tilføre Sjøforsvaret inntil ti havgående og 18 kystnære standardfartøy og seks undervannsbåter.

De nye fregattene skal innfases fra 2029.

– Vi ser ikke bare på egenskapene til de ulike landenes fregatter, men vi må vurdere nasjonene opp mot hverandre for å se hva et strategisk partnerskap kan gi av muligheter for Norge, sa forsvarsministeren på pressekonferansen.

Ingen norskbygd fregatt

Anskaffelsen av de nye fregattene er en del av den vedtatte langtidsplanen for forsvarssektoren. Der er det enighet om at fem nye havgående fregatter skal anskaffes, med opsjon på ytterligere én fregatt.

Tidligere i høst ble det kjent at det norske verftet Vard var med i kampen om å få bygge de nye fregattene. Det ville i så fall blitt første gang på 60 år at norske fregatter blir bygget i Norge.

De nåværende fregattene, Nansen-klassen som KNM Helge Ingstad var en del av, er bygget i Spania.

