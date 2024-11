Rapport: Arter som kan gjøre skade, oppdaget som passasjerer på planteimport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Overvåkingen vår viser at det er grunn til å være bekymret for antallet insekter og planter som blir med på lasset når planter kommer til norske hagesentre. Her skjuler det seg arter som vi absolutt ikke vil ha i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Blant artene som er funnet, er:

Tomatmøll, som ifølge direktoratet kan bli et problem for norsk tomatnæring hvis den sprer seg i Norge.

Amerikabartege, som spiser frø og kan redusere frøproduksjonen hos bartrær opp til 70 prosent, ifølge Miljødirektoratet.

Arten skarabeen Oxyomus sylvestris, som aldri er funnet i Norge tidligere.

Kulegråurt, som er et ugress som sprer seg svært fort og som ikke er funnet i Norge tidligere.

Stikkprøver i ti år

– Mange hageeiere kjenner sikkert til brunskogsneglen, som først kom til Norge som blindpassasjer på importerte planter og som nå finnes over nesten hele landet. Det vi frykter, er å få inn enda flere arter som kan spre seg og gjøre skade på norsk naturmangfold eller landbruk, sier Hambro.

Tallene baserer seg på stikkprøver som Norsk institutt for naturforskning (Nina) har tatt de siste ti årene av jordklumpene som importerte planter til hagesentrene vokser i. Totalt har Nina undersøkt 158 konteinere, og 700 kilo jord er analysert.

Milliarder småkryp

Resultatene var som følger:

857.199 identifiserte og vurderte individer av insekter og virvelløse dyr.

764 forskjellige arter er identifisert, 65 av disse er fremmede arter og 100 er potensielt fremmede arter.

Stikkprøvene er imidlertid gjort på mindre enn 0.0001 prosent av de levende plantene som blir importert til Norge.

Nina har derfor beregnet at omtrent 1,9 milliard levende virvelløse dyr og 800 millioner spiredyktige frø ble importert som blindpassasjerer bare i 2023.

20.000 tonn hageplanter

Seniorforsker Marie Davey i Nina sier at gjennomsnittlig antall blindpassasjerer per kilo jord er ganget med den totale mengden med jord som er innført.

– Da får vi et estimat på at Norge importerer 800 millioner spiredyktige frø og 1,9 milliarder insekter og andre virvelløse dyr årlig sammen med hageplanter, sier hun.

I fjor ble det tatt inn over 20.000 tonn hageplanter til Norge.

