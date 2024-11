Politijakt etter mann som skulle ha møtt i retten for skudd mot politi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen i 40-årene er tiltalt for drapsforsøk etter at han skjøt mot to politibetjenter med hagle i august 2021.

Men da rettssaken mot mannen skulle starte opp i Agder tingrett mandag, var ikke mannen å se.

Da besluttet retten at mannen skulle pågripes. Politiet gikk til aksjon mot mannens bolig i Kristiansand, hvor de tok seg inn utstyrt med både våpen, hjelp og skuddsikre vester. Men mannen var ikke å finne, ifølge Fædrelandsvennen.

– Det er en del taktiske opplysninger som heller mot at han bevisst unndrar seg politiet, sa aktor Ragnhild Helgesen på et statusmøte i retten noen timer senere.

Motsatte seg pågripelse

Mannens forsvarer, advokat Nils Anders Grønås, vil mandag kveld ikke si noe om hvorvidt han har vært i kontakt med sin klient mandag.

– Jeg motsatte meg at man skulle pågripe han. Det foreligger medisinske årsaker som tilsier at man aldri burde gått til pågripelse, sier han til Fædrelandsvennen.

– Nå tok retten beslutningen om at pågripelse står til i morgen tidlig. Dersom de ikke har pågrepet han til da, vil etter mitt syn saken måtte utsettes.

Nekter straffskyld

Det var i august 2021 at mannen avfyrte to skudd med en avsagd hagle mot politifolk i Kristiansand. Mannen fyrte av skuddene i retning verandadøren i huset sitt mot to politibetjenter sto utenfor, men ingen av skuddene traff dem.

– Han erkjenner å ha skutt mot politiet, men ikke at han hadde til hensikt å drepe dem. Så han nekter straffskyld etter tiltalen, sier forsvareren til Avisen Kristiansand.

Ifølge tiltalen er det derimot helt klart at mannen forsøkte å drepe politibetjentene. Skuddene førte til at politiet tilkalte beredskapstroppen.

Etter å ha forskanset seg i boligen i hele 16 timer, ble mannen til slutt pågrepet. Han satt varetektsfengslet i rundt ett år.

