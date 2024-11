FHI: Norge har nådd mål for hepatitt C-behandling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden 2014 har enkel, effektiv, kortvarig og trygg behandling av hepatitt C-virus (HCV) vært tilgjengelig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har hatt som mål at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem innen 2030.

I Norge ble 28 prosent behandlet av meldte tilfeller av hepatitt C diagnostisert med en aktiv infeksjon i 2014.

Andelen var økt til 81 og 82 prosent i 2021 og 2022, mens WHO sin målsetting er minst 80 prosent over minst to år.

Tallene er presentert i en fersk studie publisert i Eurosurveillance.

Gledelig og i front

– Dette er et veldig gledelig resultat. Foreløpig har få andre land dokumentert å ha oppnådd dette målet, sier Robert Whittaker, forsker ved FHI. Han legger til at de fleste som starter på behandling, fullfører behandlingsforløpet.

Norge er godt på vei til å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem, kun 11 andre land totalt anses å være på vei mot eliminasjonsmålet.

– Våre resultater tyder på at de iverksatte tiltakene og initiativene har hatt ønsket effekt, sier Whittaker.

Det er imidlertid ennå rom for forbedring.

Klarer ikke helt å nå målene

Helse- og omsorgsdepartementet satte to hovedmål i «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023». I Norge skal forekomsten av viruset ned med 90 prosent innen 2024, og ingen skal dø av hepatitt C etter 2023.

I statusrapporten fra 2023 erkjennes det imidlertid at det ikke er mulig å nå det nasjonale målet om at ingen skal dø eller bli alvorlig syk forårsaket av HCV innen 2023.

– De som allerede har langtkommen leversykdom, kan utvikle leverkreft selv etter at virusinfeksjonen er behandlet, påpekes det.

For å komme nærmere eliminasjon av HCV, vil Whittaker ha enda bedre tilrettelegging av behandlingstilbudet.

