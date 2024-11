Datet norske kjendiser og kjente på ekte frustrasjon

---

Hvem: Annika Momrak (25)

Hva: Youtuber og programleder

Hvorfor: TV-serien «Dama til» på NRK der hun dater en rekke kjendiser, blant dem influenser Oskar Westerlin, skuespiller Odd Magnus Williamson og rapperen Kamelen, for å se hvordan det er å være dama deres.

---

Du hadde en teori om at du kunne elske hvem som helst, står du fortsatt ved det etter å ha datet disse seks kjendisene?

– Ja, det er jo en teori som hele tiden må prøves. Men jeg føler jeg kan stå i den, at jeg til og med har klart å finne sider ved disse seks forskjellige menneskene som er elskbare. Konseptet er slik at det handler ikke om at man skal bli kjærester med alle hele tiden, men mer å se om alle har noe godt i seg. Og at mennesker kan være flere ting på en gang, på en måte.

Det er kontroversielle folk du har datet. Hvordan og hvorfor ble akkurat de plukket ut? Og var du med å velge?

– Det var en prosess jeg måtte være med på, det var viktig. Så jeg har vært med å plukke dem ut, sammen med resten av gjengen min, produksjonsteamet i NRK. Kriteriet var at det måtte være noen jeg var ekte nysgjerrig på, folk som imponerer, eller er såpass spesielle eller som lever liv som er helt annerledes enn mitt. Dette er jo en slags portrettprogram.

Hvem av dem var mest krevende å forholde seg til, og hvorfor?

– Folk var krevende på forskjellige måter. Kamelen er ikke den letteste å legge planer med, for eksempel. Og så er det Oskar Westerlin, da, som er en liten nøtt. Han er jo en som man føler man kjenner ganske godt, fordi han deler så mye av livet sitt, men så skjønner man at mye av det er en slags karakter inni en annen karakter. Målet ble å prøve å grave igjennom lagene, komme fram til hva som er ekte hos hver enkelt.

Odd Magnus «Odda» Williamson inviterte deg med til Sicilia – spanderte han turen eller tok NRK regningen?

– Det har jeg ikke sjekket. Jeg vil tro at han fikk litt å rutte med av produksjonen, at han ikke måtte punge ut av egen lomme, det ville vært litt rart.

På Fetisha Williams podkast forteller du at voldtektsvitser, kyssing og magesjau hørte med når du datet Norges kjendiselite. Hendte det at du ble irritert eller sinna?

– Vel, det er mye man skal stå i. Nå har jeg gått litt inn for å prøve å bli med på litt, gjøre det ganske ekte, selv om det er selvfølgelig er et rollespill som er tullet inn i mer rollespill. Jeg har liksom ikke tenkt av at jeg skulle bli sammen med noen av disse på ekte, at dette var jakten på en partner, liksom. Det er ikke det programmet handler om, det er en jobb der man må gå all in.

Men det er ikke uvanlig at kjærestepar krangler eller blir sure på hverandre. Har det vært situasjoner som har vært ekstra utfordrende for deg?

– Jeg kjente veldig på en ekte frustrasjon når jeg måtte kjøre crossykkel med Kamelen. Da var jeg ganske forbanna, helt på ekte. Jeg synes det var helt jævlig, faktisk. Jeg hater å kjøre sånn sykkel, visste ikke at det var gir på sånne sykler engang. Og han pushet meg ganske mye, så akkurat der var jeg sint. Å kjøre den svære bilen hans, det var heller ikke drømmesituasjonen. Samtidig synes jeg det er spennende å bli utfordret på ting jeg tror jeg ikke liker.

Andre som tøyde grensene dine?

– Oskar er jo også utfordrende i måten han oppfører seg på. Store deler av episoden er han ganske ufyselig, og går inn i en karakter som ikke er den beste kjæresten. Så det var utfordrende. Men jeg var veldig innstilt på at her skulle jeg bli kjent med folk som er annerledes, og når de da var veldig annerledes og spesielle, syntes jeg det var fascinerende.

Stemmer det at du prøvde deg på Jens Stoltenberg, men fikk avslag?

– Ja, vi tenkte det var vanskelig å få til men vi prøvde. Men vi til svar at han skulle på et toppmøte i Nato. Derfor hadde han ikke tid.

Dårlig unnskyldning syns jeg.

– Jeg lurer på om det var en unnskyldning fordi han egentlig ikke ville. Jeg vet ikke. Men nå er han jo ikke i Nato lenger, så jeg skal sende en ny forespørsel om det blir en sesong 2.

Om du fikk velge på øverste hylle blant internasjonale kjendiser, hvem kunne du tenkt deg?

– Jeg ville valgt noe som ga motstand, jeg liker det. Donald Trump kanskje? Man blir jo veldig nysgjerrig på hvordan han er på hjemmebane, og om hvordan det er å være kjæreste med noen som man har så ulike meninger med.

Da du gikk ut på Snapchat med Oskar Westerlin utløste det en rykteflom på Jodel, hvordan var det?

– Det var fascinerende å se hvordan Oskar og teamet hans la en plan for dette, og så funket planen så bra. Når man holder på sånn som han gjør, så lever man av å bli diskutert. Det var interessant å oppleve. Og så gledet jeg meg litt til at det skulle komme ut at vi laget et TV-program. For det var det ikke så mange som visste.

Hvem var din barndomshelt?

– Tut-ankh-Amon! Han som ble farao da han var bare ni år gammel. Jeg elsker alt som handler om oldtidens Egypt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bestiller node skikkelig digg på Foodora. Cupcakes, for eksempel. Det er luksus.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Egypteren Sinuhe» av Mika Waltari. En historisk roman fra oldtidens Egypt. Jeg var faktisk i Egypt da jeg leste den, det var veldig spesielt å gå på de stedene som blir omtalt i boka.

Er det noe du kunne gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg kommer fra et lite sted som heter Bø i Telemark, og hørte nylig snakk om at det skulle kuttes i kulturskolen i bygda, at tilbudet skulle halveres. Det er så viktig at kulturtilbudene på små steder bevares fordi det gjør bygda levende. Hadde det ikke vært for kulturskolen i Bø, hadde jeg aldri vært der jeg er i dag. Så skulle dette bli aktuelt, kunne jeg gjerne gått i demonstrasjonstog mot det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Alexander Slotten, min kollega som jobber i NRK nyheter. Han kan veldig mye om alt fra inflasjon i Venezuela til oppblomstring av nynazisme i Europa. Han øser av sin kunnskap uten å få meg til å føle meg dum. Så han ville jeg gjerne stått fast med.

