Bjuland vil ikke bli nestleder i KrF likevel

– En i partiledelsen bør ha sikker stortingsplass. Partileder Dag Inge Ulstein og nestleder Ida Lindtveit Røse vil ikke være sikret det. Da er det naturlig at vi ser mot førsteplassen i et av de sikre fylkene våre. Derfor anser jeg meg ikke som en naturlig kandidat for nestledervervet, sier Bjuland til Vårt Land.

Rogaland er sammen med Vest-Agder og Hordaland valgdistriktene der KrF har best mulighet til å få direktemandat på Stortinget. Bjuland er fra Rogaland og konkurrerte med tidligere Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed om førsteplassen på lista. Den kampen vant Sayed med én stemmes overvekt, mens Bjuland endte på andreplass.