Jordraset i Nesbyen: Veien fortsatt stengt

– Veien vil forbli stengt inntil geolog har vurdert området på stedet i løpet av formiddagen. Kommunens kriseledelse er orientert, opplyser politiet klokka 7 søndag morgen.

Raset, som har gått over riksvei 7 Hallingdalsvegen ved Bromma i Nesbyen, ble meldt klokken 4.32.

– Foreløpig er seks personer fra to bolighus evakuert, sa operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold i Sørøst politidistrikt til NTB en time senere.

Vurderte evakuering

Da hang et helikopter over skredområdet for å vurdere videre evakuering. Også en geolog er tilkalt for å delta i dette arbeidet. Det er seks boliger som ligger i skredområdet.

– Det er ingen meldinger om at verken bygg eller mennesker er tatt av raset, sa operasjonslederen ved 5.30-tiden. Politiet bekreftet klokken 7 at ingen personer er fysisk skadet etter raset, og ingen andre hus er berørt.

Kriseledelsen varslet

Det var beboere i husene som varslet om raset over Hallingdalsvegen. Ifølge Fosvold var raset en periode tiltakende, men det ser det ut som det har stabilisert seg. Riksvei 7 er stengt og omkjøring er skiltet.

Politiet opplyser at kommunens kriseledelse er varslet. Både redningshelikopter og politihelikopter ble tilkalt for å delta i arbeidet med evakuering.

Til NRK opplyser politiet at raset er 400 meter langt og 30–40 meter bredt.

