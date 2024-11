Frp vil ikke gi stridsdyktige ukrainske menn beskyttelse

Siden krigen brøt ut og fram til september i år har totalt 20.000 menn i alderen 18 til 59 år søkt beskyttelse i Norge, skriver P4.

Ferske tall fra Justisdepartementet viser at 18.000 menn i stridsdyktig alder har fått midlertidig beskyttelse.

– Det blir helt feil at Norge skal gi opphold til personer som unndrar seg militærtjeneste. President Volodymyr Zelenskyj har vært veldig klar på at Ukraina trenger flere soldater. Da skal ikke Norge bidra til at personer som deserterer får en frihavn her, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg, til kanalen.

Ifølge Wiborg burde norske myndigheter kreve dokumentasjon, for å unngå at stridsdyktige får beskyttelse her.

– De som ikke kan dokumentere at de er fritatt militærtjeneste kan ikke få beskyttelse. De bør da sendes tilbake til Ukraina slik at de kan bidra til å trygge ukrainske liv og Ukrainas selvstendighet.

27. september avviklet regjeringen ordningen med kollektiv beskyttelse for personer fra områdene Lviv, Volyn, Zakarpatska, Ivano Frankivsk, Ternopil og Rivne i Ukraina. Flyktninger fra disse områdene vil dermed ikke få automatisk beskyttelse i Norge, men få individuell vurdering. Også da mente Frp at regjeringen kunne gått enda lengre i innstrammingene.

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)