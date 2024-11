Støre avviser AUF-ønske om tidobling av støtten til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– AUF foreslår et minstebeløp, et gulv, på 150 milliarder i året for å sikre Ukraina nok penger til å skaffe ammunisjon til soldatene ved fronten og til å holde skoletilbudet i Ukraina oppe, sier AUF-leder Gaute Børstad Skjervø til TV 2.

Han mener at det er helt avgjørende at Ukraina overlever som velferdsstat, men også som et fritt og selvstendig land.

AUF-lederen stiller seg i rekken av politikere som presser på for at regjeringen skal åpne Oljefondets bankkonto for å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russlands invasjonskrig.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som er leder i AUFs moderparti Ap, sier til TV 2 at det ikke er aktuelt å la Norges økonomiske støtte til Ukrainas forsvarskamp passere 100 milliarder årlig.

På spørsmål fra TV 2 om han tror støtten kan bli et tresifret antall milliarder, svarer Støre blant annet slik:

– Nei, jeg tror ikke det, fordi jeg tror det er et annet nivå som er riktig.

