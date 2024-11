Mener Frp slipper for billig unna

I et nylig intervju med Dagsavisen sa stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) at en av årsakene til at Fremskrittspartiet er Finnmarks største parti, er at partiet er sterk motstander av elektrifiseringen av Melkøya.

I dag slipper gassanlegget til Equinor på Melkøya i Hammerfest 920.000 tonn CO₂ årlig. I august 2023 offentliggjorde regjeringen at de ville elektrifisere produksjonen som et viktig klimatiltak. Det vil kreve mye kraft, og folk i Finnmark er bekymret for at det vil føre til høye kraftpriser og mangel på kraft. Sametinget er sterkt imot elektrifisering og besluttet i juni å gå til sak mot staten over vedtaket.

Rødts Sofie Marhaug mener at Frps politikk er motstridende. De vil ikke elektrifisere Melkøya, men de vil elektrifisere Wisting-feltet i Barentshavet. Da er man like lengt.

– Frp slipper for billig unna i kraftpolitikken i Finnmark. Det er vel og bra at de er mot elektrifiseringen av Melkøya, men de er for elektrifisering av Wisting-feltet som de har fremmet et forslag om i denne stortingsperioden. Dette vil by på de samme problemene som elektrifiseringen av Melkøya, mener Marhaug.

– Hvis de skal bygge ut Wisting-feltet så må det elektrifiseres siden det er om lag 95 prosent olje der. Men de er så for olje at de likevel ønsker å bygge ut feltet, sier hun.

Wisting er et oljefelt som ligger 300 km fra finnmarkskysten i Barentshavet. Equinor er hovedoperatør for feltet som antas innholdet 500 millioner oljefat. I fjor besluttet Equinor å utsette utbyggingen med fire år på grunn av krevende leverandørsituasjon.

– Bomskudd fra Rødt

Bengt Rune Strifeldt (Frp) mener Rødt tar fullstendig feil.

– Dette føyer seg inn i bomskudd fra Rødt. De klarer ikke å skille snørr og bart. Vi sier nei til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land fordi det er flere alternativer. Men for Wisting er det ikke noen andre alternativer enn med kraft fra land, sier Strifeldt.

– Jeg skjønner intensjonen fra Rødt. De sier nei til all olje- og gassleting i Norge, men inntektene bruker dem. Jeg ville gjerne se et alternativt budsjett fra Rødt uten olje- og gassinntekter, sier Strifeldt.

Nådeløst oppgjør

I partiprogrammet til Frp står det at partiet er imot vindkraft, men det står ikke at de er for i Porsanger. Her ønsker lokale Frp-politikere å bygge ut Skarvberget vindkraftverk med 50 turbiner og 30 kilometer veier i fem meters bredde.

Redaktør i avisen Sagat, Geir Wulff tar et nådeløst oppgjør med beslutningen på kommentarplass: «Dagens største trussel mot demokratiet er politikere som sier én ting før valget, og svikter den tilliten de får fra velgerne ved å gjøre det stikk motsatte i ettertid. De som berøres direkte av politisk galskap, både lokalt og nasjonalt, og som sier klart fra om dette, slår derimot ring om våre gode demokratiske verdier.»

Leder Stig-Ronny Nilsen i Porsanger Frp svarer like kraftfullt i et leserinnlegg i samme avis: «At partiene førte velgerne bak lyset i høstens valgkamp. Valgkampens skillelinjer i Porsanger høsten 2023 var partier som ønsket vekst og utvikling og partier som ønsket det motsatte gjennom å verne områdene. Forholdet endte 12–7 for vekst og utvikling.»

Ligner regjeringen

Sofie Marhaug mener at Frps kraftpolitikk ligner mer på regjeringens og Høyres kraftpolitikk

– Frp er for vindkraft i Porsanger selv om de i partiprogrammet sier at de er imot vindkraft. Frp taler med to tunger i energipolitikken. På den ene siden er de imot elektrifisering og vindkraft. På den andre siden fremmer de en politikk som å elektrifisere Wisting-feltet og er for vindkraft i Porsanger. Det ligner mer på regjeringens og Høyres kraftpolitikk, sier Marhaug.

– Det er stor bekymring i Finnmark for høyere strømpriser og mangel på kraft for å utvikle næringslivet hvis Melkøya blir elektrifisert som regjeringen vil. Hva er alternativene hvis man elektrifiserer? Vindkraft?

– Vi har vært mot elektrifisering av Melkøya hele tiden, på samme måte som Frp. En elektrifisering vil støvsuge hele landsdelen for kraft og jeg tror ikke det er mulig selv om man bygger ut masse naturødeleggende vindkraftverk. Den løsningen regjeringen har kommet opp med er hull i hodepolitikk, og der har Rødt og Frp vært enige, sier Sofie Marhaug.

– Alternativet er å tvinge Equinor til å kutte utslipp gjennom ulike løsninger for karbonfangst og lagring. Eller at de må betale høyere CO₂-avgift. Vi kan ikke skyve regningen for alle klimatiltak over på alle andre. Det er det man gjør med beslutningen om å elektrifisere Melkøya, sier hun.

Bengt Rune Strifeldt sier at Frp sier nei til vindkraft så fram at ikke lokaldemokratiet ønsker det.

– Vi skal ikke sitte i Oslo og detaljstyre hva kommunene skal gjøre. Frp sier ikke ja til vindkraft i Porsanger. Igjen har Rødt misforstått. Frp har sagt ja til å konsekvensutrede det, sier Strifeldt.

