Fugleinfluensa påvist to steder i landet

Dette melder Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Det ble tatt prøver av måkene etter at det ble funnet mange døde fugler innenfor et lite område langs kysten. Det er et høypatogent fugleinfluensavirus av typen H5N5 som er påvist hos måkene.

– Vi ser at høypatogen fugleinfluensa finnes blant sjøfuglene langs kysten av Nord-Norge for tiden, og viruset kan lett smitte over til andre åtseletere og rovfugl. Folk bør være årvåkne og ikke gjøre ting som fører til unødig samling av sjøfugl. Ved mistanke om fugleinfluensa hos villfugl eller pattedyr skal Mattilsynet varsles, understreker fagansvarlig for vilthelse Bjørnar Ytrehus ved Veterinærinstituttet.

Ved hobbyfugleholdet i Frøya ble det tatt prøver etter at 16 høner og to ender døde. Det ble påvist samme subtype av influensaviruset som hos måkene, men dette er første gang det påvises hos tamme fugler.

– I takt med at smitten øker blant villfugl i Norge, må vi også være forberedt på utbrudd blant tamme fugler. Godt smittevern er avgjørende for å forebygge slike utbrudd, sier fagansvarlig for fjærfe Silje Granstad.

