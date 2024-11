Flere skal på julebord, men de får mindre gratis alkohol

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NHO Reiseliv forteller at det er en trend at det drikkes mindre alkohol på julebord.

Fire av ti i Kantars undersøkelse for NHO Reiseliv sier de har fått mindre gratis alkohol av arbeidsgiver, eller ingen alkohol i det hele tatt, de siste årene.

Medlemsbedriftene forteller at de nå selger mer alkoholfrie drikker enn tidligere. Til tross for mindre alkohol svarer flere at de drar på julebord.

– Julebord er en viktig tradisjon og en selvfølgelig del av førjulstiden for mange. Det er tiden for å samle kolleger og venner og kose seg med god mat og drikke sammen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i en pressemelding.

Julebordsesongen er en viktig inntjeningsperiode for reiselivsnæringen.

– Vi er glade for å se at nordmenn fortsatt prioriterer julebordet høyt, sier Krohn Devold.

Andelen som sier de skal på julebord har økt fra 49 prosent i fjor til 57 prosent i år. Ordlyden i spørsmålet er litt endret i årets undersøkelse, så disse tallene er ikke direkte sammenlignbare, men viser en tendens til at flere skal på julebord, ifølge NHO Reiseliv.

Ikke overraskende er desember den mest populære julebordmåneden. 61 prosent har planlagt julebord da og 42 prosent i november, mens bare ni prosent har lagt julebordet til januar.

Undersøkelsen hadde 1011 respondenter.

Les portrettet med Nav-sjefen: – Ubehagelig å få den oppmerksomheten (+)

Les kommentar: Donald Trump er på god vei mot en politistat

Les også: Eksperter om togulykken: – Mulig den kunne vært unngått