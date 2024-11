Ungdommer kan ha blitt rekruttert som narkolangere på Snapchat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Påstanden kommer fram i en pågående stor narkotikarettssak i Buskerud tingrett, skriver NRK.

– Det handler først og fremst om å kjøre mindre doser til kunder som har henvendt seg via sosiale medier, forteller hovedetterforsker Simon Eek Gerhardsen.

Politiet mistenker at folk i det påståtte narkotikanettverket har lagt ut «stillingsannonser» på åpne profiler på de sosiale mediene Snapchat og Telegram.

Poenget er at bakmennene skal kunne sende ut små salgsdoser narkotika til ungdommene. De små mengdene gjør at bakmennene ikke havner i trøbbel om ungdommene blir tatt.

Gerhardsen sier kriminelle ofte har brukt Snapchat for å nå ut til ungdommer, mens de nå har gått over til appen Telegram i større grad. Her kan man være anonym.

