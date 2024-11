Trikkeulykken i Oslo: Trikkeføreren ble uvel og mistet bevisstheten, ifølge politiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han har forklart at han ikke husker ulykken, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Saken er fortsatt under etterforskning, opplyses det videre. De har gjennomført de vitneavhørene de har planlagt for, men vil ikke utelukke at det kan gjennomføres flere avhør.

– Politiet har et godt samarbeid med Sporveien, og avventer resultatene fra de tekniske undersøkelsene av trikken. Videre har vi fått sikret ferdsskriveren, men det er fortsatt for tidlig å si noe mer om hva den viser, skriver politiet

Tirsdag 29. oktober krasjet en trikk inn i butikken Eplehuset i Storgata i Oslo. Fire personer ble skadet i ulykken, og trikkeføreren er siktet for brudd på vegtrafikkloven.

Trikkeføreren ble avhørt fredag, etter at han har ligget på sykehus en stund etter hendelsen. Trikkeførerens forsvarer har foreløpig ikke ønsket å kommentere hvordan klienten stiller seg til siktelsen.

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)