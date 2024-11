Til uka blir det snø i Sør-Norge: – Kan gjøre oss klare for vinteren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag formiddag var det ennå regn som gjaldt mange steder, og meteorologene måtte oppdatere og utvide det pågående farevarselet om mye regn i Nordland og Sør-Troms. Lokalt kan det neste døgn komme opp mot 100 millimeter regn.

– Det har vært en litt uvanlig mild november med sol og varmegrader flere steder, men nå kan vi gjøre oss klare for vinteren, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa til NTB.

Hun minner om at november per definisjon er en høstmåned, der det kan veksle fort mellom mildvær, nedbør – og frysekaldt.

– Vi har nå et ganske kraftig lavtrykk som ligger vest for oss, men som i løpet av helga beveger seg østover inn mot Trøndelag og Møre og Romsdal. I bakkant, når det fyker forbi, blir det mer nord- og nordvestlig vind. Da blir det kjøligere i nord, og så kjøligere i Sør-Norge, særlig i fjellene, sier Villa.

Mindre mørkt med snø

Kulda kommer gradvis. Mandag og tirsdag ser ganske tørt ut, men natt til onsdag kommer trolig et lavtrykk inn sør, i form av snø også i lavlandet.

– Fra Sørlandet og østover kan det bli litt snø, som utover onsdagen går over til sludd og regn, sier Villa.

I Nordland og Troms er det for øyeblikket oransje varsler om økt fare for jord, sørpe- og flomskred på grunn av regn og snøsmelting, samt flomfare nord for Rana.

– Det føles nok foreløpig som det er høst mange steder her, sier Villa, men legger til at det «litt hvitt» på plenen fredag morgen. Det syns hun er fint, på vei inn i mørketida.

– Det er få timer sola er over horisonten nå, og da hjelper det med snø.

Gradvis kaldere neste uke

Villa råder folk til å være forberedt på snøføyka om man skal over en fjellovergang eller opp til eller ned fra hytte på fjellet lørdag og søndag. Det gule farevarselet for fjellet fra yr.no gjelder foreløpig til søndag klokka 13.

– Det er viktig å følge med på vær- og veimeldinger. Kolonnekjøring kan bli innført, og veier kan bli stengte på kort varsel, sier Villa.

På vei ned i lavlandet søndag kan det føles som høst igjen – enn så lenge.

– Det ser ut som det skal bli kaldere og kaldere utover uka, for Oslo for eksempel ligger det an til temperaturer mellom minus 3 til minus 6 neste fredag. Det er en ganske stor kontrast mot dagen i dags relativt milde vær, sier meteorologen.

Høy vannstand og stormvarsel

De neste dagene er det ventet to omganger med svært høy vannstand langs deler av norskekysten. Særlig vil det påvirke kyst- og fjordstrøk i Trøndelag og Møre og Romsdal, der det er tre oransje farevarsel, det første fra lørdag morgen.

På kysten ventes full til sterk storm. Det er sendt ut gult farevarsel om vindkast på opp mot 33 meter per sekund for ytre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag fra lørdag formiddag til lørdag kveld.

I Sør-Norge er det allerede gult farevarsel i natt.

– Vi har ute et snøfokkvarsel ute, der det ventes lokal snøfokk i fjellet på grunn av kraftig vind og snø. Også åpne områder i lavlandet kan være utsatt, sier Villa.

Så fra i 1-tida natt til lørdag fram til søndag formiddag må man være forberedt til redusert sikt og lokalt vanskelige kjøreforhold hvis snø pakker seg i veibanen.

