Stortinget snur – pendlere kan måtte vente på Flytoget til 2028

I forrige uke kom nyheten om at Flytoget kanskje måtte åpne dørene for pendlere om kort tid, skriver NRK.

Torsdag trakk fire partier seg.

I stedet kan enkelte Vy-avganger bli forlenget og Vy-tog erstatte noen flytog, skriver kanalen.

Tirsdag forrige uke fremmet Høyre, Fremskrittspartiet venstre og SV et forslag om at Flytoget skulle åpnes for pendlere i rushtiden.

Tre dager etter ble det klart at Rødt ville sikre flertall for forslaget.

Det endret seg tirsdag denne uken, da Høyres Trond Helleland gikk på talerstolen i Stortinget og trakk hele forslaget på vegne av de fire partiene som sto bak.

Dette forslaget fra regjeringspartiene vil få flertall i stedet, når saken skal stemmes over tirsdag neste uke:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig iverksette tiltak som kan gi økt togkapasitet i rush, herunder å åpne Flytoget for pendlere og/eller erstatte enkelte Flytog-avganger med forlengelse av eksisterende Vy-avganger.»