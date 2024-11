17-åring anker ikke dom etter eksplosjon ved blokk i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser guttens advokat til NRK.

– 17-åringen ønsker å gjennomføre straffen og komme seg videre i livet, sier forsvarer Asfand-yar Thathal.

Torsdag skrev Avisa Oslo at gutten var dømt for i alt 13 forhold.

Ett av forholdene fant sted en natt i januar i år, da to fyrverkeribatteri eksploderte utenfor en blokk på Furuset.

Gutten påsto i retten at det var et uskyldig ledd i en «fyrverkerikrig» med en venn, men ble ikke trodd av retten. Han ble også dømt for blant annet trusler og oppbevaring av flere våpen.

Les også: Full klinsj om vold og trusler i Osloskolen: – Sjokkerende