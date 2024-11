Tromsø lufthavn stengt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flyplassen stengte torsdag morgen på grunn av været, og ved 10.45-tiden er den stengt igjen, opplyser lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til Nordlys.

Både et Norwegian-fly fra Oslo og et Widerøe-fly fra Andenes sirkler over Tromsø klokka 10.50.

– Vi har vært nødt til å stenge en periode. Det er ising og kraftig sidevind. Det er utfordrende, sa han til avisen tidligere torsdag.

Under en tidligere stenging torsdag valgte et SAS-fly fra Oslo å snu mot Bodø.

Meteorologene har sendt ut farevarsel for kraftige vindkast og snø i de tre nordligste fylkene torsdag.

