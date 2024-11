– Telenor-problemer utløst av planlagt vedlikehold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– De foreløpige rapportene tyder på at hendelsen ikke har medført tap av liv. Regjeringen tar denne situasjonen svært alvorlig, sa digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) da hun redegjorde for Stortinget torsdag ettermiddag.

Hun gjentok sine tidligere uttalelser som at situasjonen som inntraff denne uka, er uakseptabel. Statsråden har kalt inn direktøren i Telenor Norge til et møte om hendelsen så fort årsaksforhold er avklart og hendelsesforløpet er kartlagt.

– Feilen var helt uventet og skjedde i forbindelse med normalt planlagt vedlikehold og skyldtes trolig arbeid med strømforsyningen, sa Tung.

Uklar årsak

Heller ikke Telenors reservesystem for strømforsyningen fungerte som det skulle da hovedstrømmen gikk. Selskapet har så langt ikke brakt på rene alle årsaksforhold bak hendelsen, heller ikke bak det som skjedde med reservesystemet, ifølge VG.

Store deler av mobilnettet til Telenor hadde problemer onsdag formiddag, noe som gjorde det vanskelig for mange å ringe nødnumrene. Trøbbelet førte også til flere togforsinkelser.

Problemene vedvarte i over fem timer før situasjonen var tilbake til det normale.

Digitaliseringsministeren understreket flere ganger at hun anser det som Telenors ansvar at det ikke skjer feil ved den digitale infrastrukturen under vedlikeholdsarbeid.

Flere leverandører?

Flere av stortingsrepresentantene som kommenterte redegjørelsen, pekte på at en mulig løsning kan være flere leverandører av nødnumre, slik mange andre europeiske land har eller skal få.

Det er i dag Telenor som håndterer alle nødnummeranrop i Norge. Men i de fleste andre europeiske land finnes det mer enn én leverandør av nødnummertjenestene. I Frankrike har for eksempel samtlige teleoperatører en linje inn til nødetatene.

Det vil gi et annet risikobilde dersom Norge velger å gå fra én til to nødnummerleverandører, ifølge Nkom, noe statsråden også poengterte i sin oppsummering.

Fjerde gang

Det er fjerde gangen siden i sommer at Telenor har problemer som rammer nødnumrene. Ved alle hendelsene forårsaket problemet utfall av et eller flere nødnumre. Problemene berørte bare Telenors nett og ikke nettene til Telia og Lyse Ice.

Hendelsene synes å ha ulik rotårsak, men samme konsekvens, ifølge statsråden.

Norsk kommunikasjonsmyndighet er i gang med et utvidet tilsyn mot Telenor. Først når Nkoms rapport er klar, vil statsråden vurdere hvilke tiltak som skal settes inn for å forsøke å forhindre at problemene ikke oppstår igjen. Det gjelder også forslaget om flere leverandører av nødnumre.

– Det er helt uakseptabelt at ordinært vedlikehold fører til alvorlige feil som setter liv og helse i fare, sa Tung.

