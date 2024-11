PST nedjusterer terrortrusselnivået i Norge fra høyt til moderat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da PST oppjusterte nivået til høy terrortrussel 8. oktober, var det flere forhold som førte til det.

– Først og fremst representerte Iran-tilknyttede aktører med fokus på jødiske og israelske mål i Europa et nytt og uavklart element i det norske terrortrusselbildet, skriver PST i en pressemelding.

Nå mener de disse forholdene er bedre avklart, og at trusselnivået derfor kan senkes igjen til slik det var før 8. oktober. De varsler likevel at en oppjustering kan komme på kort varsel.

– Selv om vurderingen av trusselen fra Iran-tilknyttede aktører nedjusteres, så er trusselen fra ekstremister mot jødiske og israelske mål i Norge fortsatt skjerpet, slik den også var før 8. oktober. Situasjonen er svært dynamisk og kan endres på kort varsel, heter det videre.

Gaza-krigen påvirker

I forbindelse med den forrige nivåhevingen besluttet Justisdepartementet midlertidig bevæpning av politiet, noe som nylig ble forlenget til over nyttår.

PST peker på at krigen i Gaza har stor betydning for trusselbildet.

– Vi har sett en markant økning i angrepsaktivitet mot jødiske og israelske mål i Vesten fra ekstreme islamister siden høsten 2023. Israels krigføring i Gaza og Midtøsten har et stort radikaliseringspotensial innen ekstrem islamisme og bidrar til å forklare den økte angrepsfrekvensen, skriver de.

Fakta om trusselnivåene

5. Kritisk terrortrussel: PSTs vurdering er at et terrorangrep er nær forestående, eller et terrorangrep har blitt gjennomført og flere angrep kan inntreffe.

4. Høy terrortrussel: PSTs vurdering er at en eller flere personer har konkrete og realistiske planer og tar konkrete skritt for å gjennomføre terrorangrep, og/eller at flere forhold forsterker terrortrusselen.

3. Moderat terrortrussel: PSTs vurdering er at én eller flere personer har en intensjon om å gjennomføre terrorangrep, men uten å ha tatt konkrete skritt eller å ha realistiske planer og/eller at noen forhold forsterker terrortrusselen.

2. Lav terrortrussel: PSTs vurdering er at det er få personer som har et ønske om å gjennomføre terrorangrep, og/eller at få forhold forsterker terrortrusselen.

1. Ingen terrortrussel: PSTs vurdering er at ingen personer har et ønske om å gjennomføre terrorangrep, og det er ingen forhold som bidrar til en terrortrussel.

